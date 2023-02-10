澳洲首富69歲生日大抽獎 豪派2200萬獎勵員工

澳洲首富萊茵哈特（Gina Rinehart）周四（9日）迎來69歲生日，為慶祝她於公司工作41周年，當日舉行大抽獎豪派410萬澳元（約2,245萬港元）獎勵41名幸運員工。據悉，每名幸運兒可獲10萬澳元（約55萬港元）獎金。

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萊茵哈特的父親Lang Hancock於1992年去世，因此萊茵哈特接手父親創辦的礦產企業Hancock Prospecting。

由於中國的龐大量需求推動礦產價格飆升，Hancock Prospecting的估值也急升。萊茵哈特的身家料達到340億澳元（約1,861億港元）。

萊茵哈特於公司工作41年，決定與員工同樂，於69歲生日當日抽出41名幸運兒，一共派出410萬澳元獎金。

Hancock Prospecting的礦業、能源和農業部門約有4,000名員工，中獎機會率約為1%。每名幸運兒可分得10萬澳元獎金。

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責任編輯：鄭錦玲