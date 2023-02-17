【iMoney 800期有禮】 送香港迪士尼樂園酒店海景客房及香港迪士尼樂園一日標準門票

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自2007年創刊以來經歷無數轉變，《iMoney》專業求真的精神始終不變。為感謝廣大讀者多年來的愛戴與支持，我地為您帶來【800期送大禮】，同賀《iMoney》踏上這個里程碑！

適逢2月是充滿愛的季節，誠意推薦你和你的米奇或米妮，一同於香港迪士尼樂園度假區內4個最浪漫景點創造全新的奇妙而珍貴的回憶！

1. 奇妙夢想城堡 專屬的甜蜜佈景 - 和你的米奇或米妮一起，在園內的打卡熱點地標—奇妙夢想城堡前按下快門，瞬間投入浪漫的二人世界。入夜後，一起欣賞全新夜間匯演 –「迪士尼星夢光影之旅」，於光影之中，讓一幕幕迪士尼故事的經典浪漫場景構成最浪漫動人的一張合照。

2. 手牽手乘坐灰姑娘旋轉木馬 - 灰姑娘和白馬王子的經典愛情故事，向來感動不少愛侶。與摯愛相伴，攜手躍上灰姑娘旋轉木馬這個完美打卡位，讓每趟浪漫之旅締造成為你們的專屬童話故事！

3. 坐進瘋帽子旋轉杯，相伴旋轉到天荒地老- 坐進巨型茶杯，在色彩繽紛的仙境中隨著音樂瘋狂旋轉，笑聲更歡樂！與另一半共享奇趣又浪漫瞬間，拍照記錄下樂園之旅的每個難忘回憶。

4. 在童話園林享受夢幻童話般的時刻- 樂園內另一個隱秘而又夢幻十足的打卡位，必定為童話園林。與摯愛踏入這片奇幻雅緻的園林，猶如親身經歷童話故事一般，度過屬於你們的奇妙時刻！

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截止日期﹕2023年2月24日（下午2時正）

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^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

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