  • 20°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iMoney 800期有禮】 送香港迪士尼樂園酒店海景客房及香港迪士尼樂園一日標準門票

理財智慧 18:13 2023/02/17

分享：

分享：

名額10

iMoney訂戶優先

 

2007年創刊以來經歷無數轉變，《iMoney》專業求真的精神始終不變。為感謝廣大讀者多年來的愛戴與支持，我地為您帶來【800期送大禮】，同賀《iMoney》踏上這個里程碑！

 

適逢2月是充滿愛的季節，誠意推薦你和你的米奇或米妮，一同於香港迪士尼樂園度假區內4個最浪漫景點創造全新的奇妙而珍貴的回憶！

 

1. 奇妙夢想城堡 專屬的甜蜜佈景 - 和你的米奇或米妮一起，在園內的打卡熱點地標—奇妙夢想城堡前按下快門，瞬間投入浪漫的二人世界。入夜後，一起欣賞全新夜間匯演 –「迪士尼星夢光影之旅」，於光影之中，讓一幕幕迪士尼故事的經典浪漫場景構成最浪漫動人的一張合照。

 

2. 手牽手乘坐灰姑娘旋轉木馬 - 灰姑娘和白馬王子的經典愛情故事，向來感動不少愛侶。與摯愛相伴，攜手躍上灰姑娘旋轉木馬這個完美打卡位，讓每趟浪漫之旅締造成為你們的專屬童話故事！

 

3. 坐進瘋帽子旋轉杯，相伴旋轉到天荒地老- 坐進巨型茶杯，在色彩繽紛的仙境中隨著音樂瘋狂旋轉，笑聲更歡樂！與另一半共享奇趣又浪漫瞬間，拍照記錄下樂園之旅的每個難忘回憶。

 

4. 在童話園林享受夢幻童話般的時刻- 樂園內另一個隱秘而又夢幻十足的打卡位，必定為童話園林。與摯愛踏入這片奇幻雅緻的園林，猶如親身經歷童話故事一般，度過屬於你們的奇妙時刻！

 

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

 

1) Like/讚好」 iMoney 智富雜誌

2) 相關帖子 Comment Tag 3位朋友；

3) Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3jOVo2z 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2023224日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

【異動股】東亞去年少賺17%至43.6億元 仍獲兩大行上調目標價 股價逆市反彈5%

下一篇文章

【帶你睇盤】受惠未來鐵路交通優勢　一房半新盤叫價620萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【帶你睇盤】屯門已補價兩房居屋　鄰近輕鐵站　3字頭有交易
【帶你睇盤】屯門已補價兩房居屋　鄰近輕鐵站　3字頭有交易
個別學生進食「活力午餐」飯盒後感不適 大家樂：非常重視事件 暫停2月20及21日飯盒供應兩天
個別學生進食「活力午餐」飯盒後感不適 大家樂：非常重視事件 暫停2月20及21日飯盒供應兩天
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款