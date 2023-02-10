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里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」

環球社會熱點 08:05 2023/02/10

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荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）女友身份一直是網民關注焦點，只因此前他的一眾前女友皆未滿25歲。里安納度近日再傳出有新戀情，女方是年僅19歲的模特兒。美國名嘴凱莉（Megyn Kelly）在節目中狠批里安納度，更直指對方的行為「好可悲」。

賓艾佛力格林美無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片） 【下一頁】

現年48歲的里安納度近日被指，正在與現年19歲的以色列女模Eden Polani約會。兩人在一個洛杉磯舉行的派對上合照迎來瘋傳，外界普遍認為兩人正在約會。

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凱莉在周二（7日）播出的播客節目《The Megyn Kelly Show》中狠批，里安納度餘生都將繼續和青少年約會。凱莉在節目中表示，里安納度正在與一個十幾歲的兒童約會，更嘲諷他若真的與25歲的人約會才是新聞。

凱莉表示，從目前發展而言，里安納度顯然只願意約會年輕女性，不知道何時才能遇到一個令他深愛並願意建立家庭的人，情況令人感到「好可悲」。

「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標 【下一頁】

凱莉更形容，里安納度實際上亦已變成青少年。她其後亦指，女方簡直就是里安納度的女兒，而男方看似幾乎和樂壇天后麥當娜（Madonna）一樣糟糕，臃腫且過多參加派對。凱莉最後更敦促里安納度戒酒。

雖然凱莉在節目中狠批里安納度，但對其緋聞女友卻大方稱讚，直言Eden Polani很漂亮，而職業亦和男方一眾前女友一樣的模特兒。

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責任編輯：李俊儀

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