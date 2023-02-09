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內地客帶女兒於香港上學　高市價5%承租金寶花園

股樓投資 18:26 2023/02/09

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中港通開後，樓市交投持續好轉，就連租務市場亦見起色。香港置業譚浩智說，黃竹坑金寶花園2座高層E室，實用面積302平方呎，一房間隔，向北，望開揚景觀及望泳池景，月租原叫價1.18萬元，放租約3個月，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後，終以1.16萬元租出，實用呎租約38.4元，較市價高約5%。 

代理透露，據悉，新租客為國內家庭客，由於內地租客帶女兒在香港南區上學，心議單位租金較同區屋苑低，而且單位裝修新淨及採光度高，故輕微議價後即日決定承租。

資料顯示，業主於2021年4月以約600萬元購入上述單位，以月租1.16萬元計，租金回報率約2.3厘。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 金寶花園 黃竹坑 香港置業

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