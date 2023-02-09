內地客帶女兒於香港上學　高市價5%承租金寶花園

中港通開後，樓市交投持續好轉，就連租務市場亦見起色。香港置業譚浩智說，黃竹坑金寶花園2座高層E室，實用面積302平方呎，一房間隔，向北，望開揚景觀及望泳池景，月租原叫價1.18萬元，放租約3個月，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後，終以1.16萬元租出，實用呎租約38.4元，較市價高約5%。

代理透露，據悉，新租客為國內家庭客，由於內地租客帶女兒在香港南區上學，心議單位租金較同區屋苑低，而且單位裝修新淨及採光度高，故輕微議價後即日決定承租。

資料顯示，業主於2021年4月以約600萬元購入上述單位，以月租1.16萬元計，租金回報率約2.3厘。

同場加映【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映 【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機