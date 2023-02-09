【太古地產1972】太古地產：零售市場需時改善 寫字樓供應量新高仍疲弱

太古地產（01972）公布去年第四季營運數據，指出旅遊政策逐步放寬，加上十二月聖誕節慶帶動下，市場消費氣氛有所改善。然而，出境旅遊活動恢復令消費力外流，零售業短期內受到影響，整體市場需要一段時間才能夠明顯改善。

至於寫字樓市場，儘管本地巿場氣氛隨著疫情相關限制解除而有所改善，但辦公樓供應量創新高，加上宏觀經濟和地緣政治環境的不確定因素，整體辦公樓市場仍然疲弱。

年內，太古坊及太古廣場(於2022年9月落成的太古坊二座除外)的租用率維持於90%中至高水平。港島東中心及太古坊一座的租金調幅仍然錄得正增長，代表續租、新租約及租金檢討時的租金水平較三年前有所上升。雖然目前本地辦公樓市場充滿挑戰，但太古坊二座租賃進度良好，出租率逾56%。

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內地零售市場方面，集團旗下中國內地6個商場的零售業務，於第四季度仍受各城市不同程度的疫情及相關管控措施影響。然而，隨著防控措施於12月放寬，商場人流及整體零售額隨即好轉，新年及新春期間的人流更回升至2022年實施嚴格防控措施前的水平，當中奢侈品、餐飲和生活消閒類別錄得顯著回升。

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記者：李兆明