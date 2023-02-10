【英國王室】被問可否帶哈里回家 查理斯僅回應一字

英國哈里王子（Prince Harry）因出版自傳，與其餘王室成員關係惡化。英王查理斯三世（King Charles）到訪東倫敦大學與學生交流，被問到能否帶哈里回家時，僅用一個字回應。

【英國王室】凱特大騷親和力 體驗拉車軚訓練 【下一頁】

查理斯周三（8日）參觀東倫敦大學（University of East London）的史特拉福（Stratford）校區，慶祝該校成立125周年，並出席該校新醫院與初級保健培訓中心的開幕儀式。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

他參觀校園期間與在旁等候數小時的學生握手交流，其中一名學生更詢問他：

你可以帶哈里回家嗎？（Can you bring back Harry?）

查理斯一開始似乎聽錯學生的話，反問對方：「邊個？」（Who？）當他反應過來後，隨即哈哈一笑，並沒有直接回答學生的問題。

港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面 【下一頁】

查理斯的加冕儀式定於5月6日在倫敦西敏寺舉行，由坎特伯里大主教（archbishop of Canterbury）主持，王后卡米拉（Queen Camilla） 亦會同日接受加冕。

有指查理斯憂慮如禁止哈里夫婦出席加冕儀式，或使外界更關注王室不和傳言，因此準備讓步容許哈里夫婦返英出席儀式。

查理斯為誘使哈里夫婦出席，據報保證他們可在典禮期間坐在前排席位，也願意保留他們的王室頭銜。

不過查理斯長子王儲威廉（Prince William）憂慮，哈里夫婦返英會搶盡父親風頭，似乎仍不太樂意讓哈里返英。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲