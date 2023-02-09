【豐田銷售】原料價格飛升　豐田利潤跌18%

日本豐田汽車公司公布2022財政年度前三季（4至12月）的合併財務報告，淨利潤同比下跌18%至1.899萬億日圓（約港幣1,138億元），這是2年來首次前三財季淨利潤下跌，其中原材料價格飛升帶來不少衝擊；銷售額增長18%至27.464萬億日圓（約港幣1.646萬億元），創下歷史新高。

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日本豐田汽車在銷售方面向來是長勝將軍，其2022年全球汽車銷量達到1,050萬輛，連續3年擊敗其勁敵Volkswagen，蟬聯世界冠軍寶座。連同大發工業（Daihatsu）與日野汽車（HINO MOTORS）在內，豐田2022年全球銷量只減少0.1％至1,050萬輛，海外銷量860萬輛更創下新高，盡管國內銷量下跌9.6%至190萬輛，亦成功予以抵銷。

而受到半導體短缺的影響，豐田單獨的2022年度全球生產計劃，將從原來的920萬輛下調至910萬輛，看來各大汽車製造商都要解決半導體這個難題，才可以進一步提升產量。

豐田預計，整個2022財年的銷售額增長14.7%至36萬億日圓（約港幣2萬億元），淨利潤減少17.2%至2.36萬億日圓（約港幣1,415億元），兩者皆合乎預期。

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責任編輯：歐陽佩

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