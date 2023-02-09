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英高鐵工程嚴重延期 傳減班次及車速慳成本

環球社會熱點 18:24 2023/02/09

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英國早前同意，興建接駁首都倫敦與中部多個大城市的HS2，惟工程嚴重延期。英國政府據報正考慮將列車班次數目減少近半，且或會同時降低車速，希望削減成本開支。英國政府拒絕回應報道，但指高鐵興建將按計劃開展工作。

英國會發報告 指滙豐限制移英港人提取強積金 【下一頁】

英媒《每日電訊報》周二（7日）引述消息人士報道，為節省開支，政府有意把HS2每小時服務列車數目從18班減至10班。同時車速亦或將減慢，不會以高達每小時360公里的速度運作。

英國正面臨通脹高企，興建基建成本急升，交通部正商討方案，如何讓HS2在降低成本同時按計劃完成。交通部發言人同日拒絕回應報道，但強調HS2將能更好地連接英國各地，提供更環保的履行選擇，並提供數以萬計的工作崗位，未有排除減速及削減班次可能。

HS2首階段原定預計在2026年通車，連接倫敦及伯明翰，全線料於2023年完工。但根據最新工程預計，首階段目標在2029至2033年落成，全線通車最快2040年。2015年時工程估計預算達557億英鎊（約5,306億港元），但2019年時首階段路段造價已預料高達403億英鎊（約3,839億港元）。

英國今年料避過技術性衰退 25%家庭仍難應付日常開支 【下一頁】

前HS2及橫貫鐵路（Crossrail）主席Doug Oakervee曾於2020年的報告中指，若HS2放棄以每小時360公里的高速運作，最多可節省10%的建築成本。副主席Michael Fitzhardinge Berkeley更曾致函予財相侯俊偉（Jeremy Hunt）及運輸大臣夏萬恒（Mark Harper），指若將速度降至每小時125英里（約201公里），可節省大量資金。

《每日電訊報》指出，如減少班次或降低HS2所需興建的月台，行車數量減少亦能下調其他鐵路配套設備要求，從而降低項目成本。

另外，負責高鐵項目的國營企業HS2 Ltd亦被批評，使用未經測試、過時且存在根本缺陷的工具，錯誤評估項目對自然生態的影響。

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責任編輯：李俊儀

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