【Elon Musk】馬斯克預告Master Plan第3階段計劃 揚言發展永續能源

馬斯克（Elon Musk）在近日在個人社交平台發文，預告將於3月1日的Tesla投資者日公布Master Plan第3階段計劃。馬斯克揚言，Master Plan 3主要目標是讓人類社會全面拋棄化石燃料，讓地球邁向完全永續能源未來。

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回顧過往，馬斯克首度在2006年公布「Master Plan」第一部曲，當時的目標是把昂貴的電動車變得更加親民，例如從發展電動跑車Roadster逐步轉往開發平價款的Model 3，其後在2016年，馬斯克又發表Master Plan第二部曲，包括提供整合式的發電儲能系統，並把產品線擴大至卡車、皮卡車與巴士等公共運輸系統，同時強調全自駕系統。

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除了Master Plan第3階段計劃之外，外間預計3月1日的Tesla投資者日亦將分享下一代汽車平台詳細資料，以及討論長期擴張計劃以及資本配置等議題。]

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撰文：鄭日棱