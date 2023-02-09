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【Elon Musk】馬斯克預告Master Plan第3階段計劃 揚言發展永續能源

環球政經 20:29 2023/02/09

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馬斯克（Elon Musk）在近日在個人社交平台發文，預告將於3月1日的Tesla投資者日公布Master Plan第3階段計劃。馬斯克揚言，Master Plan 3主要目標是讓人類社會全面拋棄化石燃料，讓地球邁向完全永續能源未來。

【2023預算案】安永料本財年錄1,350億元赤字　倡政府採針對性支援措施　不建議再派消費券【下一頁

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

回顧過往，馬斯克首度在2006年公布「Master Plan」第一部曲，當時的目標是把昂貴的電動車變得更加親民，例如從發展電動跑車Roadster逐步轉往開發平價款的Model 3，其後在2016年，馬斯克又發表Master Plan第二部曲，包括提供整合式的發電儲能系統，並把產品線擴大至卡車、皮卡車與巴士等公共運輸系統，同時強調全自駕系統。

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

除了Master Plan第3階段計劃之外，外間預計3月1日的Tesla投資者日亦將分享下一代汽車平台詳細資料，以及討論長期擴張計劃以及資本配置等議題。]

【小米1810】雷軍：小米13全球版登場 大摩唱好聚焦今年復甦 股價急升8%成最佳藍籌【下一頁

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撰文：鄭日棱

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