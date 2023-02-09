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【內房板塊】越秀地產59億人幣投得北京兩住宅地塊

股市 18:36 2023/02/09

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【內房板塊】越秀地產59億人幣投得北京兩住宅地塊

越秀地產 （00123） 公布，周二（8日）透過其全資附屬公司青島康景，合共59.1億元（人民幣，下同）投得兩塊位於北京地塊。其中石景山區區蘋果園項目地塊以26億元投得，佔地面積約2.6萬平方米，總可建築面積約9.4萬平方米，計容建築面積約6萬平方米，擬為住宅及托幼用地。據規劃限制條件，北京市石景山區蘋果園項目地塊內配建計容面積約6,000平方米作托幼用地，配建工程成本預計約5800萬元，建成後將無償移交給北京市政府部門。

蘋果園項目26億 信息園二期項目33億

北京市昌平區信息園二期項目則以33.1億元投得，地塊佔地面積約4.5萬平方米；總可建築面積約17.5萬平方米；計容建築面積約10.2萬平方米，地塊擬為住宅、 商業及基礎教育用地。配建計容面積約3,200平方米的基礎教育用地，配建工程成本預計約2900萬元，建成後亦將無償移交給北京市政府指定部門。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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