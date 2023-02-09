KOKO ROSSO今上樓書　最快下周開價　料成今年市區新盤頭炮

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下藍田KOKO ROSSO項目今日上載樓書，最快下周率先向傳媒開放示範單位，並公布首批單位定價，料能成為集團今年新盤頭炮。項目設392伙，其中主打一房至兩房戶，標準單位實用面積全都少於500平方呎，屬市場上市區精選單位，能成準買家上車的好選擇，料市場反應理想。首批單位大約涉80伙，有望涵蓋項目的各種戶型。

黃光耀指，項目於命名後接獲不少查詢，主要來自九龍東、港島及新界東。主要吸引年輕上車客，亦有同區租客有意轉買。受惠於中港通關，查詢客源中約有一成為內地客。料將推出新按揭付款計劃，以面向不同客源，包括內地專才等。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘表示，是次項目由6座及7座組成，標準單位設3種戶型，包括1房連開放式廚房，2房連開放式廚房，以及2房連梗廚設計，實用面積由300至497平方呎，另設特色戶，實用面積由300至988平方呎，不少單位享有維港景。



會德豐地產經理（市務）吳家寶就表示，是次KOKO ROSSO單位精心將露台、工作平台及冷氣機平台合併，打造面積較大的戶外空間。另外項目設有逾7.2萬平方呎的住客會所，提供多元化設施，其中宴會廳連接戶外平台及私人泳池Director's Pool，適合舉辦各式派對聚會。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映 【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機