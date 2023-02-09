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KOKO ROSSO今上樓書　最快下周開價　料成今年市區新盤頭炮

股樓投資 18:32 2023/02/09

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會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下藍田KOKO ROSSO項目今日上載樓書，最快下周率先向傳媒開放示範單位，並公布首批單位定價，料能成為集團今年新盤頭炮。項目設392伙，其中主打一房至兩房戶，標準單位實用面積全都少於500平方呎，屬市場上市區精選單位，能成準買家上車的好選擇，料市場反應理想。首批單位大約涉80伙，有望涵蓋項目的各種戶型。

黃光耀指，項目於命名後接獲不少查詢，主要來自九龍東、港島及新界東。主要吸引年輕上車客，亦有同區租客有意轉買。受惠於中港通關，查詢客源中約有一成為內地客。料將推出新按揭付款計劃，以面向不同客源，包括內地專才等。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘表示，是次項目由6座及7座組成，標準單位設3種戶型，包括1房連開放式廚房，2房連開放式廚房，以及2房連梗廚設計，實用面積由300至497平方呎，另設特色戶，實用面積由300至988平方呎，不少單位享有維港景。
 

會德豐地產經理（市務）吳家寶就表示，是次KOKO ROSSO單位精心將露台、工作平台及冷氣機平台合併，打造面積較大的戶外空間。另外項目設有逾7.2萬平方呎的住客會所，提供多元化設施，其中宴會廳連接戶外平台及私人泳池Director's Pool，適合舉辦各式派對聚會。

 

 

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撰文 : 蔡子俊

KOKO ROSSO 藍田 會德豐地產 一手市場 私人屋苑

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