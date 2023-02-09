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日本或3月解除室內口罩令 民眾自行決定

環球社會熱點 17:19 2023/02/09

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日本政府早前決定降格新冠威脅，為進一步邁向恢復正常生活。當地傳媒報稱，日本或在3月起，允許民眾自行決定是否在室內場所戴口罩，不再強制要求。政府亦打算發出指引，協助民眾做好決定。

日本酒店平均房價破千 超疫情前近20% 【下一頁】

【新冠疫情】日本1月逾萬人死 創單月最高記錄 【下一頁】

日本放送協會（NHK）周四（9日）報稱，政府據悉計劃在3月開始，讓民眾自行決定在室內是否戴口罩。消息官員指當地新確診減少，加上需要1個月準備降格新冠，認為3月上旬是解除口罩令合適時間。

據指厚生勞動省考慮發出指引，如介紹在哪種場所下戴口罩有效防範，幫助民眾決定是否戴口罩。政府將在未來新冠應對會議上，作出最終決定。現時，日本建議民眾在室內場所仍需戴口罩。

首相岸田文雄上月底確認，將在5月8日﹑即日本黃金周假期的首日，把新冠降級成「5類」傳染病，與普通傳染疾病如季節性流感同級。

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責任編輯：吳漢培

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