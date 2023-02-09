【太古地產】太古廣場全年續約租金減租18%　太古坊二座最新租用率56%、內地新春奢侈品銷售顯著回升（第二版）

太古地產 （01972） 公布去年第4季營運數據，香港寫字樓旗艦項目太古廣場2022年全年租金調幅為-18%，與首3季數據一致。另外，鰂魚涌太古城二座去年9月落成，太古地產首次披露，該物業至去年底租用率為53%，每呎租金為50中位至60高位，略低於同區較新的港島東中心及太古坊一座的50中位至70低位。

太古地產補充，截至最新數據，太古城二座租用率升至56%，目前租戶包括瑞士寶盛、東方匯理香港、巴斯夫集團、波士頓顧問公司、中信銀行（國際），以及Ankura Consulting等。

至去年底，太古廣場一、二座最新每呎租金現為100至120元，三座呎租為95元，與前一季度大致相若。出租率方面，至去年底，太古廣場和整體太古坊物業租用率分別為97%和96%，較前一年同期約跌1個百分點。

內地物業方面，三大主要寫字樓物業—太古滙辦公樓、頤堤港一座、香港興業中心一座及二座租用率介乎94%至99%，與前一年度相若。

太古廣場東薈城零售末季改善 太古：港人外遊令消費力外流

零售物業組合方面，太古廣場購物商場、東薈城名店倉第四季零售銷售額增長加快，全年銷售額增長分別為1.9%和3.8%，高於首三季增長1.5%和1.7%。不過，太古城中心銷售額跌幅由首3季的4.3%，擴大至全年的5.3%。

太古地產指，去年第四季香港市場消費氣氛改善，但出境旅遊活動恢復令消費力外流，零售業短期內受到影響，整體市場需要一段時間才能夠明顯改善。公司續稱，有信心現時旅遊限制完全解除後，零售市場會得到更有力支持，會繼續提升租戶組合、優化會員計劃。

內地零售物業上季表現惡化 新年奢侈品銷售顯著回升

內地去年底疫情升溫，北京三里屯太古里、頤堤港項目的零售銷售額跌幅，都由首三季跌21%至24%，擴大至全年跌逾25%。廣州太古匯銷售額跌幅，更由首三季僅跌2%，急擴大至全年跌10.5%。

成都遠洋太古里、上海興業太古匯第四季銷售額則有所改善，全年跌幅分別為15.4%和35.7%。

太古地產稱，內地防控措施於12月放寬，商場人流及整體零售額隨即好轉，新年及新春期間的人流更回升至2022年實施嚴格防控措施前的水平，當中奢侈品、餐飲和生活消閒類別錄得顯著回升。

（第二版更新太古地產評論）

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編輯：麥德銘