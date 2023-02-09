▲ 【股神沽比亞迪】巴菲特2.3再沽比亞迪423.5萬股 套現10.9億元 料今年至少出貨2400萬股

股神巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）加速減持比亞迪 （01211） H股，聯交所最新披露，巴郡上周五（3日）沽出423.5萬股或0.39%比亞迪，每股平均價257.9元，套現10.92億元。

由於持股量由12.26%跌至11.87%，穿越整數百分點，觸發申報門檻，最新交易後，巴郡仍持有1.30億股比亞迪，較1月3日須申報的減持前的1.54億股，大減2400萬股。

巴菲特近月減持比亞迪披露

2023年2月3日：巴菲特減持423.5萬股，套現10.92億元，持股量由12.26%跌至11.87%。

2023年1月27日：巴菲特減持155.45萬股，套現3.52億元，持股量由13.04%跌至12.9%。

2023年1月3日：巴菲特減持105.8萬股，套現2億元，持股量由14.06%跌至13.97%。

2022年12月8日：巴菲特減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07%跌至14.95%。

2022年11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。

2022年11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。

2022年11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。

2022年9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。

2022年8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。

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記者：李哲毅