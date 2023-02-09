【大行看法】張憶東：「中國復甦+人民幣升值」是今年中國股市主綫　人民幣短綫回調或抑制港股

▲ 張憶東：「中國復甦+人民幣升值」是今年中國股市主綫 人民幣短綫回調或抑制港股

興業證券全球首席策略分析師張憶東團隊發表報告，「中國復甦+人民幣升值」是2023年中國股市的主綫。雖然人民幣今年的大趨勢是升值，但不會一帆風順，估計短期人民幣滙價或在6.7至7震盪調整，並將壓制港股。

張憶東指，中國需求回暖，帶動內需型上市公司收入提升。而人民幣升值，歐美經濟下行、美元貶值，「成本在海外而收入在國內」的上市公司的盈利改善更有彈性，享受到人民幣計價的進口成本下降。

回顧2017年、2020年下半年至2022年首季度兩輪人民幣升值階段，大化工、有色金屬、造紙行業、航空等行業盈利能力均有改善。

因此，張憶東優先推薦化工股，特別是煉化，提出「大煉化」產業鏈產品價格與原油價格高度相關，隨今年需求改善，原油波動中樞較2022年下行但仍有望保持相對高位。另外，他也推薦銅、鋁，以及造紙行業。

外圍方面，他指出，美債收益率中期趨勢將隨著美國經濟而走弱，但短期可能因為就業等經濟數據較強而反彈，對全球風險資產造成短期衝擊。他也預期，美元將隨美國經濟走弱而震盪下行，但需警惕4月前的潛在反彈風險。

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編輯：袁諾曦