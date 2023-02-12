湯文亮：無後盾支持的估價報告

過年前有老友說打算賣走一、兩個物業，因為銀行同事對他說，由於測量師行大幅調低他手上的物業估價，過年後可能會向他追收差額，不過，正月就不會，2月份就有機會，老友又說，今次真是「二月春風似剪刀」。

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老友的遭遇有很多投資者都即將面對，但筆者認為，測量師行的估價報告有問題。嚴格來說，現在的估價報告沒有後盾支持，包括市場上的成交價，或者測量師行公開發表的樓市預測，只是鬼鬼祟祟個別將估價調低，迫使銀行要向業主追收差額，他們又可以多做生意，但是一份沒有後盾支持的估價報告，是否值得信賴，這是有商確餘地。

今年樓市難測

筆者相信會有不少人發覺，在去年1月份，有不知多少測量師行會舉行記者會，發表該年樓市預測，今年就不多見。理由是很簡單，他們對今年樓市走勢，仍然未掌握得到。既然如此，又怎會夠膽開記者會？

話分兩頭，雖然不敢公開發表，但私底下就會大幅下調物業的估值，迫使銀行向業主追收差額，最後令到樓價下跌，符合測量師行去年第四季對今年樓市預測。

估價欠說服力

筆者相信不少人都會觀察到，在國內宣布1月8日通關之後，香港無論消費、投資，甚至樓市的氣氛，都截然不同，股市大幅反彈，比最低位的時候升幅接近五成，不少業主封盤，或者反價成交。

如果測量師行今年開記者會，發表「樓市會大冧」的言論，可能會讓人取笑，所以，不開記者會是最高的策略，萬一樓市下跌，就可以拿出去年第四季的預測來應對，正是「公死有肉食，婆死有肉食」。

不過，測量師行可能不知道，由於沒有後盾支持，他們所發出估價報告的說服力，就會大為降低。

節錄自第797期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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