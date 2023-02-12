【宏觀術數@iM網欄】從立春談太歲 新春擇吉有講究

立春日，微雨天。

中午於餐廳用膳時，鄰桌坐着兩位中年女士，高聲談論着早上剛去祭祀祈福，其中一位問其同伴是否立春日都在2月4日呢？其朋友馬上提高聲調說必然的，並云以往3年都是這樣，及後又談到立春每年時間不同，嘗要等到半夜時分拜神祈福云云。筆者無意偷聽，都只怪餐桌距離太近和其「分貝」稍大；筆者雖慣常「隱口深藏舌」未敢冒犯，卻還記得2021年立春日其實在2月5日而並非4日。

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過往兩三年在網誌中曾介紹過不同術數的曆法系統，除了和擇日關係密切外，對風水布局和流年趨吉避險也很重要，趁今年立春節後朋友們可能會去「攝太歲」深入作些補充。

立春節重要何在？

自漢武帝起以立春節建寅月作為一年的開端後（以前用過子月和丑月作起始），於玄空風水理論流年飛星、甚或元運交接（如明年2024年九運）都是以此作準則，風水布局和宅運選擇大有不同。例如昨年流年飛星五黃在中宮（中央位置），今年立春後就轉到西北方，由於方位卦宮和每個處所宅運盤不同，使用趨吉化煞方式亦有差別。

從星占說太歲

於個人命運而言更為明顯，坊間流行較重視「犯太歲」和化解都和生肖地支有關。傳統犯太歲以個人生肖和當年太歲作計算，過往解釋過十二生肖即十二地支（星宮），原理也就是以周天計成360度，每30度作一個星宮（星座）。坊間癸卯流年犯太歲列表如下：

生肖 地支 關係 星宮相互角度 兔 卯 值太歲 0度 雞 酉 沖太歲 180度 鼠 子 刑太歲 90度 馬 午 破太歲 90度 龍 辰 害太歲 30度

流年和太歲的關係是從子平八字地支關係衍生出來，例如今年卯年屬兔，稱兔生肖的「本命年」，即值太歲，12星宮也即是同宮（0度），對沖便是酉宮屬雞（360/2=180度），即是天星學上的會合和對沖，因屬「強硬角度」一般主事來得強力和突然，在傳統社會或命局被認為有所不宜。而對沖相180度的一半便是90度，即是地支相刑，衝擊略減也被傳統認為不吉。從上表可以看到最重要是0和180度，其次是90度，再下去星占是有45度的，於太歲理論並沒有反映出來。至於害太歲除非和原局另有衝擊一般也不用太在意。

「值太歲」和「沖太歲」的0度和180歲，於子平命理也就是和年柱地支伏吟或相沖（反吟），一般主變動或遷移，於古代社會稍為不喜，於現代社會又未必不佳的。不過，若在陰、陽二宅風水，若果門向或為太歲方或歲破，則最好不動土，若必要修造就以擇吉日開工，並且別先在「太歲頭上動土」為佳，否則易招惹是非官訟或健康問題等等。

既然地支有沖也就必有合，今年流年是以生肖狗（戌）合太歲，此外羊（未）和豬（亥）三合太歲方。這三個生肖可說是稍為吉利的，既然生肖狗（戌）為歲合，化解太歲的其中小方法便可配帶咖啡色的狗仔匙扣增運可有小補。

▲ 羊生肖流年三合太歲屬吉利

至於文章開首談及到立春交接時間可以每年稍有不同，正是因為計算為太陽星踏正子（星盤寶瓶座15度）。更不必刻意於此時刻作祭祀，因為立春交接時間未必是吉時，和節氣交換氣機也未必全吉。立春後計劃攝太歲、祭祀或借庫的朋友，另擇吉日會是較佳選擇。

▲ 星宮和地支有着密切關係

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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