【清酒新世界@iM網欄】紀念名人佳釀 太平山．五

天巧系列只是小玉釀造的冰山一角，酒造還有很多系列，所有系列同樣也優秀。今篇會介紹兩款特別的清酒，分別是「純米大吟醸 iron man+121」及「Yoshinori Ohsumi 純米大吟釀」。

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「純米大吟醸 iron man+121」是為了紀念「鉄人杜氏（iron man）」猿田修先生而釀製。猿田修先生在國內外大賽中獲獎無數，經他釀造的清酒獲得了2018年全国新酒鑑評會金賞受賞、IWC 2019金賞受賞、Sake Competition 2019金賞受賞等等，因此猿田修先生有「鉄人杜氏（iron man）」的美譽。而這款清酒他使用了新酒米「秋田酒121號」來釀造，並成功釀出一款擁有濃郁口感和華麗吟釀香的純米大吟釀，及後清酒被命名為「iron man + 121」，這也是表達及感謝猿田修先生一直的貢獻。

至於Yoshinori Ohsumi 純米大吟釀是為紀念發現細胞自噬機制的2016年諾貝爾生理學或醫學獎得主大隅良典博士而製作的特別限量品。自噬的意思是「自我進食」，是一種存在於人類細胞中的機制，在20世紀90年代初的一系列實驗中，博士確定了自噬所必需的基因，並在實驗中使用麵包酵母，因為它的細胞相對容易研究，可以作為人體細胞的模型。經過多年對酵母細胞的實驗，博士發現人類細胞中也存在相同的機制，更可以進一步識別和研究以防止與帕金森病、糖尿病和其他遺傳疾病相關的自噬紊亂。

清酒也是一種天然酵母機制藝術，我們每天都能從它的神秘中學習並繼續進步。而這款清酒的酒標使用了大隅良典博士根據顯微鏡下的酵母細胞圖像設計而成的，大隅良典博士自2009年起擔任東京工業大學的教授，而這個特別的酒標便是與大學合作製成的，不得不提的是東京工業大學同樣也是小玉釀造第五代傳人小玉真一郎先生的母校，這就是緣份啊！

小玉釀造株式會社

地址：秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1

電話：018-877-2100

官網：https://www.kodamajozo.co.jp

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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