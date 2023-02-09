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【土耳其地震】威力驚人 土耳其國土向西南移動3米

環球社會熱點 16:58 2023/02/09

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土耳其周一（6日）爆發7.8級大地震，有意大利地球物理學家指地震威力驚人，料導致土耳其國土向西南方向偏移了3米。

【土耳其地震】埃爾多安反駁防震不力 逾360億地震稅被質疑 【下一頁】

意大利地球物理學家、意大利國家地球物理與火山研究所所長多廖尼（Carlo Doglioni）指，土耳其位於與地球的安納托利亞板塊（Anatolian Plate）、阿拉伯板塊和歐亞板塊接壤的主要斷層線，因此很容易發生地震。

據悉，安納托利亞板塊和阿拉伯板塊之間約225公里的斷層已因地震遭到破壞。 

多廖尼表示，今次地震是由於阿拉伯板塊向北移動所致，預計導致土耳其國土向西南移動約3米，情況有如土耳其向西南部移動，阿拉伯向東北移動一樣。

【土耳其地震】7歲姊瓦礫下舉胳膊護弟 稱願為僕求救（有片） 【下一頁】

他更估計地震後，土耳其或已較敘利亞下滑了5至6米。但他強調上述分析建基於初步數據，仍需要更詳盡信息才能得出結論。

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責任編輯：鄭錦玲

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