【電視廣播TVB】TVB反擊小股東聯盟：擁「埋堆堆」實控權及相應經濟利益　堅決否認只為個別股東利益經營

▲ 【電視廣播TVB】TVB反擊小股東聯盟：擁「埋堆堆」實控權及相應經濟利益 堅決否定只為個別股東利益經營

電視廣播 （00511） （TVB）周四（9日）發澄清公告，強調內地串流平台「埋堆堆」由TVB透過旗下附屬公司上海翡翠東方傳播有限公司（TVBC）實際控制，而埋堆堆的財務業績在TVB綜合賬目內綜合入賬，公司享有與其擁有權比例相應的埋堆堆商業活動的全部經濟利益。

TVB早前遭「大台小股東大聯盟」發表公開信，炮轟TVB過去8年各種經營過失，包括TVB內地串流平台「埋堆堆」結構及交易協議欠缺透明，質疑小股東無法分享「埋堆堆」成果，要求TVB在上周五（3日）下午5時前交代。

TVB：保留採取法律行動權利

TVB在周四最新公告稱，極度重視企業管治，並嚴格遵守所有適用的法律和法規，強烈否認該信件中的指控，並堅決否定任何推斷指公司或其任何附屬公司或業務部門是為了個別董事或股東的利益而經營，以致公司及其股東整體利益受損。

TVB強調，公司不斷致力為所有股東的利益創造長期可持續回報，保留對散佈有關虛假及惡意信息的人士採取法律行動的權利。

小股東聯盟正邀請其他股東加入

小股東聯盟上周五稱，仍未收到TVB董事局就7大問題的公開回應，將會首先聯絡並邀請TVB 前 20 大股東（除 Young Lion 外）加入大聯盟，並在確定所有新加入的股東名單後，再安排第 2 次的記者會，公布有關召開股東特別大會及其他相關事宜。

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記者：李哲毅