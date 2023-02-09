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【結業潮】日本上月570中小企結業　較去年同期升26%

商業 17:00 2023/02/09

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東京商工調查公司公布，1月日本全國企業破產數目（負債額1,000萬日圓以上，約港幣60萬元以上）為570間，較去年同期上升26.1%，屬連續第10個月增長，這亦是連續4個月以來，全部破產企業都是中小企。在疫情期間當地政府對企業提供的無利息、無擔保貸款即將要開始償還，因此相信破產企業會持續增加。

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報告顯示，負債總額同比減少15.6%至565.24億日圓（約港幣33.83億），為1973年以來同月最低水平，這是因為負債額不到5,000萬日圓（約港幣299萬）的破產企業佔了6成。

從行業來看，「服務業及其他」佔最多，有182間，之後依次是建築業103間，零售業76間，製造業74間，其中製造業增加76.2%，增幅最大。

該調查公司負責人分析指，經濟活動復甦將導致人手短缺，而加薪問題將會湧現，可是在現今經濟環境下，中小企將難以加薪，要維持業務變得更加困難。

《中小企業基本法》對中小企的定義是資本在3億日圓（約港幣1,797萬）以下，或員工在300人以下的製造、建築或運輸行業，以及是資本在5,000萬日圓以下（約港幣300萬），或員工100人以下的服務行業。

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責任編輯：歐陽佩

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