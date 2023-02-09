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【大行報告】摩通：料多重因素支持增長潛力釋放 上調波司登目標價至5元

股樓投資 16:45 2023/02/09

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摩根大通表示，預計波司登（03998）在品牌價值提升、強大產品供應和升級的輕質羽絨服的支持下，將釋放出進一步增長潛力。該行對其2023財年的盈利預測微調2%，並將2024至2025財年盈利預測上調0至2%。該行將其目標價由4.9元微升至5元，維持「增持」評級。波司登周四（9日）收市報4.28元，升幅1.7%。

 

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

該行指出，公司1月零售額同比增長約30%，春節期間同比增長40%，加上在旺季中面臨不利天氣及防疫政策優化等因素中表現穩固。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行亦指，公司2024財年關鍵戰略包括繼續專注於主營業務和關鍵品牌，專注於渠道效率和升級，而不是單純地增加門店數量，會更加強調產品創新。

 

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

 

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撰文：鄭昊彤

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增持 港股 大行報告 波司登（03998）

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