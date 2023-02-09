【大行報告】摩通：料多重因素支持增長潛力釋放 上調波司登目標價至5元

摩根大通表示，預計波司登（03998）在品牌價值提升、強大產品供應和升級的輕質羽絨服的支持下，將釋放出進一步增長潛力。該行對其2023財年的盈利預測微調2%，並將2024至2025財年盈利預測上調0至2%。該行將其目標價由4.9元微升至5元，維持「增持」評級。波司登周四（9日）收市報4.28元，升幅1.7%。

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該行指出，公司1月零售額同比增長約30%，春節期間同比增長40%，加上在旺季中面臨不利天氣及防疫政策優化等因素中表現穩固。

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該行亦指，公司2024財年關鍵戰略包括繼續專注於主營業務和關鍵品牌，專注於渠道效率和升級，而不是單純地增加門店數量，會更加強調產品創新。

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撰文：鄭昊彤