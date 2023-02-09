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中資行搶樓按客　P按息僅3.225厘　增內地專才客現金回贈

股樓投資 16:54 2023/02/09

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美國加息步伐放緩，本地銀行即出招搶樓按市場。市場消息指，有中資銀行推出兩項按揭優惠吸客，包括最優惠利率按揭（P按）低至P減2.65厘計算，實際息率僅約3.225厘，比其他銀行H按計劃封頂位3.375厘至3.625厘低；另提供較高現金回贈給來港工作及定居的內地專才。

以500萬貸款，分30年還款為例，若以該中資銀行P按計劃計算，實際息率為3.225厘，每月供款為21,692元，壓力測試要求為45,888元，而使用現時一般H按計劃，封頂息率最低為3.375厘，每月供款為22,105元，壓力測試要求為46,664元，相比之下，該中資行的P按計劃，每月供款少約413元，而壓力測試要求亦減少776元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時中港兩地全面通關，加上近期拆息有所回落，對樓市有正面支持，而各銀行為爭取今年上半年的按揭業務，相繼推出各項優惠吸引客戶。

中原按揭董事總經理王美鳳提醒，現時市面上的按揭計劃不盡相同，大多因應不同貸款額、客戶類別、按揭類別，提供分層息率及優惠，而近期銀行按揭優惠差異進一步擴大，個別銀行雖然提供按息較優惠的計劃，但計劃未必提供高存息戶口，或者現金回贈比率較遜色，故用家宜作多方面比較。

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撰文 : 黃卓賢

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