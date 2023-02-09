【渣打2888】阿布扎比銀行據報再考慮競購渣打　渣打倫敦股價升近一成

渣打集團 （02888） 早前傳出獲中東最大銀行阿布扎比第一銀行（First Abu Dhabi Bank）考慮收購，FAB其後稱已擱置。外電引述消息人士指，FAB再考慮向渣打銀行提出收購計劃，並探討以300億至350億美元競購。

消息刺激渣打在倫敦的股價升近一成。渣打在港股全日微升0.9%，收報65.3港元。

消息人士指，FAB以「Silver-Foxtrot」作為行動代號，正在稍稍推動潛在投標，等待英國收購規則要求的「冷靜期」過去。而任何交易會根據市場情況及渣打的股價表現而定。

FAB在今年初曾傳出有意收購渣打，但FAB及後發聲明指，曾處於非常早期的評估階段，但目前已停止評估收購渣打。根據英國監管規則，FAB發出聲明後，意味未來6個月都不會提出收購，但其他第三方機構則不受限，仍可提出要約。

除了渣打，此前市場消息傳出，FAB還可能考慮其他交易結構，例如收購渣打英國公司的部分業務，但考慮收購涉及複雜因素，交易行動或因而告吹。

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編輯：袁諾曦