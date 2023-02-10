【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購、午後升幅收窄至2.5%　FAB：無就要約收購進行評估（第三版）

▲ 【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購

渣打集團 （02888） 早前傳出獲中東最大銀行阿布扎比第一銀行（First Abu Dhabi Bank，FAB）考慮收購，FAB其後稱已擱置。周四（2日）外電引述消息人士指，FAB再考慮向渣打銀行提出收購計劃，並探討以300億至350億美元競購。

渣打集團周五（3日）中午發公告指，FAB注意到近期新聞界對渣打集團的猜測，並重申其目前並無針對渣打集團可能收購要約進行評估。FAB亦發澄清公告，重申其目前並無對可能要約收購渣打進行評估。

收購消息曾刺激渣打股價今早逆市高開11.2%，開報72.6元破頂，午前收報70.7元，升8.3%。渣打中午否認FAB提收購後升幅收窄，現報66.95元，升2.5%。

4大情況 FAB仍可在6個月內提收購

渣打集團在公告提到，FAB及其一致行動人士在下列情況下，仍有權在未來6個月內提出收購要約等，包括：

1）經渣打集團董事會同意；

2）第三方公佈對渣打提出收購要約的確實意圖；

3）渣打為英國守則之目的公佈規則9所述的豁免或為香港守則之目的公佈「清洗交易」建議或反收購；

4）情況已發生重大變動，須由收購及合併委員會及證監會收購執行人員認定。

據報FAB正待「冷靜期」過去 部署展開潛在投標

周四有外電引述消息人士指，FAB以「Silver-Foxtrot」作為行動代號，正在悄悄推動潛在投標，等待英國收購規則要求的「冷靜期」過去。而任何交易會根據市場情況及渣打的股價表現而定。

FAB在今年初曾傳出有意收購渣打，但FAB及後發聲明指，曾處於非常早期的評估階段，但目前已停止評估收購渣打。根據英國監管規則，FAB發出聲明後，意味未來6個月都不會提出收購，但其他第三方機構則不受限，仍可提出要約。

除了渣打，此前市場消息傳出，FAB還可能考慮其他交易結構，例如收購渣打英國公司的部分業務，但考慮收購涉及複雜因素，交易行動或因而告吹。

（第二版加入渣打公告，第三版加入FAB澄清）

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編輯：袁諾曦

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