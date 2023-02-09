  • 21°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吸引人才】大灣區內地城市試點實施「往來港澳人才簽注」　本月20日起實施

理財智慧 18:42 2023/02/09

分享：

分享：

內地出入境管理局今日（9日）發布公告，由本月20日起在粵港澳大灣區內地城市試點，實施「往來港澳人才簽注」政策，以便利粵港澳大灣區人才從事科研學術交流活動，促進服務粵港澳大灣區建設發展。簽注有效期分別為1至5年，簽注持有人可在有效期內多次往來港澳地區，每次在港澳停留不超過30天。

同場加映：【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

公告指出，在大灣區工作的6類內地人才可以申辦往來港澳人才簽注，包括：傑出人才、科研人才、文教人才、衞健人才、法律人才、以及其他人才，如科技主管部門認定的高層次管理和專業技術人員。

【ChatGPT大熱】 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

其中傑出人才可以申辦有效期5年的人才簽注；科研、文教、衞健人才可以申辦有效期3年的人才簽注；法律、其他類人才可以申辦有效期1年的人才簽注。持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過30天。

同場加映：【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

政府政策 科研 澳門 大灣區 香港

上一篇文章

【太古地產1972】太古地產：零售市場需時改善 寫字樓供應量新高仍疲弱

下一篇文章

KOKO ROSSO今上樓書　最快下周開價　料成今年市區新盤頭炮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

2022年度外派僱員宜居城市排行榜　香港急跌15名至第92位
2022年度外派僱員宜居城市排行榜　香港急跌15名至第92位
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【ChatGPT】獲看好具備ChatGPT概念 知乎午後炒上4成
【ChatGPT】獲看好具備ChatGPT概念 知乎午後炒上4成
【兔年部署】 晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈
【兔年部署】 晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈
【收息攻略】平安壹賬通銀行 新個人客戶3個月港幣定存 年利率高達6%
【收息攻略】平安壹賬通銀行 新個人客戶3個月港幣定存 年利率高達6%
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款