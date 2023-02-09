【吸引人才】大灣區內地城市試點實施「往來港澳人才簽注」　本月20日起實施

內地出入境管理局今日（9日）發布公告，由本月20日起在粵港澳大灣區內地城市試點，實施「往來港澳人才簽注」政策，以便利粵港澳大灣區人才從事科研學術交流活動，促進服務粵港澳大灣區建設發展。簽注有效期分別為1至5年，簽注持有人可在有效期內多次往來港澳地區，每次在港澳停留不超過30天。

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公告指出，在大灣區工作的6類內地人才可以申辦往來港澳人才簽注，包括：傑出人才、科研人才、文教人才、衞健人才、法律人才、以及其他人才，如科技主管部門認定的高層次管理和專業技術人員。

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其中傑出人才可以申辦有效期5年的人才簽注；科研、文教、衞健人才可以申辦有效期3年的人才簽注；法律、其他類人才可以申辦有效期1年的人才簽注。持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過30天。

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