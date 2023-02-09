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【互聯網監管】人行發布金融控股公司關聯交易管理辦法

新經濟追蹤 16:31 2023/02/09

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【互聯網監管】人行發布金融控股公司關聯交易管理辦法

人民銀行發布《金融控股公司關聯交易管理辦法》，要求金融控股公司承擔對集團關聯交易管理的主體責任，規範內部交易運作，統一管理集團對外關聯交易及其風險敞口。該辦法將於3月1日起施行。

人行表示，該管理辦法界定金融控股公司關聯方以及金融控股集團的關聯交易類型，明確禁止行為，要求其設置關聯交易限額；要求金融控股公司完善關聯交易定價機制，建立健全關聯交易管理、報告和披露制度，建立專項審計和內部問責機制。

螞蟻集團2020年被叫停上市後，內地當局要求互聯網金融企業需申設為金融控股公司，而螞蟻集團何時取得金融控股公司牌照，被視為集團重啟上市的先設條件。

最新管理辦法條文提及，金融控股公司及其附屬機構不得通過互聯網數據服務、金融信息服務等交易規避有關規定，或利用規則、數據、算法等各種手段實施價格控制、利益輸送或不當轉移風險。

另外，金融控股集團的關聯交易包括軟件和信息技術服務、互聯網數據服務等。

金控公司關聯交易管理辦法全文

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