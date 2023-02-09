【2023預算案】安永料本財年錄1,350億元赤字　倡政府採針對性支援措施　不建議再派消費券

最新一份財政預算案將於本月22日發表，四大會計師事務所之一的安永預料，港府於本財政年度將錄得1,350億港元赤字，遠高於去年2月公佈的預算案中預計的563億港元。而受到2022至23財政年度的預計赤字影響，香港於2023年3月31日的財政儲備將降至8,221億港元，相等於大約12個月的政府開支。

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安永金融服務香港稅務主管何耀波指出，本港全年本地生產總值下跌3.5%，主要由於利率大幅攀升、主要發達經濟體收緊貨幣政策、以及國際地緣政治局勢持續緊張而引起，削弱市民的消費需求和開支。他續稱：「土地收入預計會較原先估計減少486 億港元。2022至23財政年度的稅收亦預計會因經濟疲弱，引致市民和企業的收入減少而降低。」

安永認為，雖然本港經濟逐漸復甦，政府在2023-24年度的財政預算中提出支援措施的建議時，仍需審慎地考慮外圍環境的不確定和反覆。

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何耀波稱：「政府應採取短期紓困措施，以紓緩市民和企業的經濟困難，如退稅、電費補貼、發放半個月綜合社會保障援助津貼予合資格人士、差餉及政府收費寬減等，但政府應採取更具針對性的支援措施，以確保資源能夠有效地惠及有需要的市民及企業，並維持財政儲備在合理水準。」

何耀波提到，雖然香港經濟經濟逐步好轉，不過考慮到外圍因素、政府財赤等情況，建議政府採針對性紓困措施，不建議再派發消費券。

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