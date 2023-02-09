  • 23°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東9618】京東31億人幣投得北京莊新城地皮　罕見包含住宅用地、料建員工福利房

股市 16:18 2023/02/09

分享：

分享：

【京東9618】京東31億人幣投得北京莊新城地皮　罕見包含住宅用地、料建員工福利房

有內媒指，京東 （09618） 周三（8日）以底價31.12億元（人民幣，下同）投得北京亦莊新城地皮，地皮位於京東集團總部大廈正對面，毗鄰北京亦莊線經海路地鐵站，估計互聯網企業拿下住宅用地大概率是興建員工福利房。

報道指，京東對於該地塊的未來用途未作出明確回應。據掛牌文件顯示，京東最新投得地皮包含一塊金融服務業用地、一塊社會停車場用地、一塊二類居住用地及一塊托幼用地。

居住地塊地面規模4.96萬平方米

其中，商業服務業用地公建部分地上、地下全部建築規模自持經營，自持年限為最高出讓年限（辦公50年、商業40年），不可轉讓或分割對外銷售。該建築高為80米，地面建築規模為14.09萬平方米，停車場地塊規劃車位則不少於450輛。

另外，二類居住地塊地上規模為4.96萬平方米，而托幼用地則約4.03萬平方米，將規劃12班幼兒園。

分析：企業代建職工住房 

報道引述上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進指，科技類企業的拿地，本身就是科技企業擴張、投資能力增強的體現，同時也折射出目前北京土地市場拍地方面基本面改善，並說明相關企業看好北京的土地投資市場。

嚴躍進又稱，科技類企業拿下住宅用地，前期大概率圍繞職工的住房福利進行，估計相當於企業代建職工住房，職工可以享受價格折扣價，而其他購房者也有認購的機會。

相關文章：

【國產ChatGPT】京東：未來會將ChatGPT的方法和技術　融入到言犀

【京東創辦人】劉強東被指重返中國內地　去年陪太太美國養胎

編輯：李哲毅

美股 港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股業績】豐田上季少賺8%仍勝預期　北美汽車銷量大增16%

下一篇文章

【港股市況】小米升逾8%、阿里巴巴升近4%　濠賭股造好、金沙升半成　恒指升340點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【吉利175】吉利微型電動車熊貓mini正式內地上市　對撼「國民神車」五菱宏光MINIEV　售價最平3.99萬人幣（多圖）
【吉利175】吉利微型電動車熊貓mini正式內地上市　對撼「國民神車」五菱宏光MINIEV　售價最平3.99萬人幣（多圖）
【美股期貨】道指期貨升83點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升83點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【國產ChatGPT】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人　盤前股價曾升3%　正內部測試
【國產ChatGPT】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人　盤前股價曾升3%　正內部測試
【港股市況】小米升逾8%、阿里巴巴升近4%　濠賭股造好、金沙升半成　恒指升340點（不斷更新）
【港股市況】小米升逾8%、阿里巴巴升近4%　濠賭股造好、金沙升半成　恒指升340點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港滙低見7.8499　夜期收市跌97點　百度美股低港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港滙低見7.8499　夜期收市跌97點　百度美股低港5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款