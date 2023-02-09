▲ 【京東9618】京東31億人幣投得北京莊新城地皮 罕見包含住宅用地、料建員工福利房

有內媒指，京東 （09618） 周三（8日）以底價31.12億元（人民幣，下同）投得北京亦莊新城地皮，地皮位於京東集團總部大廈正對面，毗鄰北京亦莊線經海路地鐵站，估計互聯網企業拿下住宅用地大概率是興建員工福利房。

報道指，京東對於該地塊的未來用途未作出明確回應。據掛牌文件顯示，京東最新投得地皮包含一塊金融服務業用地、一塊社會停車場用地、一塊二類居住用地及一塊托幼用地。

居住地塊地面規模4.96萬平方米

其中，商業服務業用地公建部分地上、地下全部建築規模自持經營，自持年限為最高出讓年限（辦公50年、商業40年），不可轉讓或分割對外銷售。該建築高為80米，地面建築規模為14.09萬平方米，停車場地塊規劃車位則不少於450輛。

另外，二類居住地塊地上規模為4.96萬平方米，而托幼用地則約4.03萬平方米，將規劃12班幼兒園。

分析：企業代建職工住房

報道引述上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進指，科技類企業的拿地，本身就是科技企業擴張、投資能力增強的體現，同時也折射出目前北京土地市場拍地方面基本面改善，並說明相關企業看好北京的土地投資市場。

嚴躍進又稱，科技類企業拿下住宅用地，前期大概率圍繞職工的住房福利進行，估計相當於企業代建職工住房，職工可以享受價格折扣價，而其他購房者也有認購的機會。

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編輯：李哲毅