【ESG】財庫局：ESG基金去年資產總值 突破1.1萬億元

▲ 去年ESG零售基金急增86%至177隻。

雖然去年環球股債市場受重創，但本港177隻ESG（環境、社會及管治）零售基金於去年底的資產總值仍突破1.1萬億港元，按年逆市上升8%。

財經事務及庫務局回應本報查詢指， 截至去年12月31日，市面共有177隻獲證監會認可的ESG基金（其中9隻為ETFs），資產管理規模為1420億美元（折逾11076億港元）。相比2021年年底，獲認可的ESG基金在數目上增加86%，資產管理規模方面增長8%。

ESG基金數目 按年增86%

談及綠色債券，財庫局發言人指， 根據國際資本市場協會統計，2021年在香港安排發行的綠色和可持續債券總額達313億美元；但2022年的數據尚未公布。

問及財庫局今年就促進綠色金融發展的大計，發言人透露，特區政府會與金融監管機構和業界，繼續以多管齊下的策略推動香港綠色和可持續金融，提供有助市場發展的基建和動力。具體而言，最新的主要措施涵蓋3大範疇：

（1）綠色債券： 在「政府綠色債券計劃」下，自2019年5月至今已成功發行合共接近160億美元（相當於1248億港元）等值的政府綠色債券，包括於今年1月發行的八期總值57.5億美元（或逾448億港元）等值的綠色債券，年期為2至30年，以美元、歐元和人民幣計價。該次三幣發行為亞洲最大的ESG（即環境、社會及管治）債券發行。展望未來，將擴大政府綠色債券的發行，在2021至22年度起的五年內，總發行量比2021至22年度前增加五倍以上。

政府會繼續支持更多企業進行綠色融資，並已在「綠色和可持續金融資助計劃」下，截至今年1月底向超過200宗香港發行的綠色和可持續債務工具批出近1.6億元資助。

（2）培訓及吸引人才：政府於去年12月推出為期3年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，推動本地合資格從業員及有志從事綠色和可持續金融相關工作的人士，參與綠色和可持續金融相關培訓。申請人在完成合資格培訓或資歷後，可申領最多一萬元的資助；首批合資格培訓及資歷達19個，並會不斷更新。

政府亦同時優化人才入境計劃，自去年12月起，在「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」下，僱主如欲招聘填補的職位空缺屬「人才清單」表列的行業和專業領域（包括ESG相關財經專才」），可獲豁免市場供應測試，即直接提出申請而毋須證明本地招募困難。

（3）跨機構合作： 財庫局將繼續與綠色和可持續金融跨機構督導小組其他成員攜手合作，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐的地位。具體措施包括建設本地綠色分類框架、評估可否在香港應用國際可持續發展準則理事會的建議披露規定等。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

相關文章：【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機

【ESG】ESG基金花款多 專家睇好中港亞洲可持續股票

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪