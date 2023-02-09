【零售行業】羅兵咸永道料全年將有2000萬遊客來訪 本港零售業總銷貨價值增幅約13%

疫情退卻，香港與內地全面通關，訪港旅客數目亦開始逐漸上升，香港消費市場前景樂觀，羅兵咸永道香港近日發表報告指，2023年估計將會有2000萬遊客來港，令本港零售額增長13%至約3950億元，但零售業在今年頭幾個月仍將依賴本地消費，恐難以回復至疫情前的水平。

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羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然認為，自中國内地取消針對入境旅客的檢疫要求後，本港2023年的零售額將會反彈，而2000萬遊客來港的數字，則大概是2018年6500萬高峰時期的三分之一。雖然市場有復甦的可能，但他亦表示香港的零售業在今年頭幾個月仍將依賴本地消費，恐難以恢復至疫情前的水平。

展望未來，鄭煥然預計在旅遊業復甦和人民幣強勢的支持下，百貨公司和包括珠寶首飾在內的奢侈品行業將在2023年各增長約40%，而衣物、鞋類及有關製品則增長約20%。由於2023年乃雙春兼閏月，是結婚的好年頭，消費者對婚禮珠寶首飾和黃金產品的需求增加。奢飾品及金飾亦可抗通脹和財富保值。

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至於網上銷售方面，2022年香港零售業網上銷售價值佔零售總銷貨價值10%，按年上升21%。過去三年，受疫情影響，越來越多人進行網上購物，香港的零售業格局發生了巨大的轉變。本港不少零售商加大線上銷售平台的投資，致力改善其網上購物體驗，羅兵咸永道香港預料2023年零售業網上銷售將繼續增長，但增速放緩。電子商務的增長將取決於不同的因素，當中包括消費者數據的保護、合乎道德的人工智能和數碼經濟的其他關鍵要項。

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撰文：鄭日棱