  • 21°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 21:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售行業】羅兵咸永道料全年將有2000萬遊客來訪 本港零售業總銷貨價值增幅約13%

環球政經 20:50 2023/02/09

分享：

分享：

疫情退卻，香港與內地全面通關，訪港旅客數目亦開始逐漸上升，香港消費市場前景樂觀，羅兵咸永道香港近日發表報告指，2023年估計將會有2000萬遊客來港，令本港零售額增長13%至約3950億元，但零售業在今年頭幾個月仍將依賴本地消費，恐難以回復至疫情前的水平。

【Elon Musk】馬斯克預告Master Plan第3階段計劃 揚言發展永續能源【下一頁

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然認為，自中國内地取消針對入境旅客的檢疫要求後，本港2023年的零售額將會反彈，而2000萬遊客來港的數字，則大概是2018年6500萬高峰時期的三分之一。雖然市場有復甦的可能，但他亦表示香港的零售業在今年頭幾個月仍將依賴本地消費，恐難以恢復至疫情前的水平。

展望未來，鄭煥然預計在旅遊業復甦和人民幣強勢的支持下，百貨公司和包括珠寶首飾在內的奢侈品行業將在2023年各增長約40%，而衣物、鞋類及有關製品則增長約20%。由於2023年乃雙春兼閏月，是結婚的好年頭，消費者對婚禮珠寶首飾和黃金產品的需求增加。奢飾品及金飾亦可抗通脹和財富保值。

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

至於網上銷售方面，2022年香港零售業網上銷售價值佔零售總銷貨價值10%，按年上升21%。過去三年，受疫情影響，越來越多人進行網上購物，香港的零售業格局發生了巨大的轉變。本港不少零售商加大線上銷售平台的投資，致力改善其網上購物體驗，羅兵咸永道香港預料2023年零售業網上銷售將繼續增長，但增速放緩。電子商務的增長將取決於不同的因素，當中包括消費者數據的保護、合乎道德的人工智能和數碼經濟的其他關鍵要項。

【小米1810】雷軍：小米13全球版登場 大摩唱好聚焦今年復甦 股價急升8%成最佳藍籌【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
香港 經濟 零售 羅兵咸永道

上一篇文章

屯門市廣場零議價獲承接　兩房高層戶520萬售

下一篇文章

【Elon Musk】馬斯克預告Master Plan第3階段計劃 揚言發展永續能源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
2022年度外派僱員宜居城市排行榜　香港急跌15名至第92位
2022年度外派僱員宜居城市排行榜　香港急跌15名至第92位
【兔年部署】 晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈
【兔年部署】 晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈
【收息攻略】平安壹賬通銀行 新個人客戶3個月港幣定存 年利率高達6%
【收息攻略】平安壹賬通銀行 新個人客戶3個月港幣定存 年利率高達6%
【ChatGPT】獲看好具備ChatGPT概念 知乎午後炒上4成
【ChatGPT】獲看好具備ChatGPT概念 知乎午後炒上4成
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款