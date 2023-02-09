▲ 【美股業績】豐田上季少賺8%仍勝預期 北美汽車銷量大增16%

豐田汽車（美：TM）公布截至12月底止第三季度業績，受半導體短缺及原材料成本上漲影響，淨利潤按年跌8.1%至7279億日圓，勝預期；收入按年增長25.3%至9.75萬億日圓，高於預期的9.25萬億日圓。

不過，受弱日圓及汽車銷量增加帶動，季內經營溢利增加22%至9566億日圓，超預期。豐田上季汽車銷售於所有主要地域均錄得增長，其中最大市場北美地區增長16%，較整體平均增長8%更高。

豐田維持全年盈利2.36萬億日圓的預測

豐田將全年生產目標下調1%至約910萬輛，但維持截至3月止年度全年盈利2.36萬億日圓的預測。

思佰益證券高級分析師Koji Endo認為，豐田汽車銷售十分強勁，但成本同時也在上揚，而豐田自去年下半年起逐步調高在美國的售價，以抵銷成本上漲的影響，預期豐田可超越全年盈利目標。

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記者：宋佩恩