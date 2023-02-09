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【香港經濟】機電工程商聯會：未來兩年技術人員及工友落差至少2000人　冀精簡輸入勞工申請程序

宏觀解讀 15:20 2023/02/09

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【香港經濟】機電工程商聯會：未來兩年技術人員及工友落差至少2000人　冀精簡輸入勞工申請程序

建造業議會預測顯示， 未來建造業人力需求有所增加， 尤其技術工人在數年後更嚴重短缺， 香港機電工程商聯會認為，有關預測與該會早前的問卷調查相若， 機電工程技術人員及工友供求的落差未來一兩年內約達2000至3000人，為免阻礙經濟發展，必須解决人力需求的問題。

香港機電工程商聯會表示，冀政府可與業界攜手制定策略，多管齊下，包括加強培訓， 推動使用創新科技， 及適當地輸入勞工，多管齊下應對建建造業人力需求。聯會建議，政府應精簡輸入勞工計劃的申請程序，例如可考慮容許以工程項目名義作為申請基礎，提高整個計劃的靈活性。

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