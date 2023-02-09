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與中大社會科學院合作元宇宙和Ai應用  邊玩邊學

股市 15:02 2023/02/09

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我們在Roblox平台的元宇宙「MARVION Central Park」，繼香港大學統計及精算學系的「HKU CampusLand」後，香港中文大學的元宇宙校園亦快將面世！日前我們旗下萬維數碼智能有限公司（MDAi）與香港中文大學社會科學院宣布簽訂合作關係，這次也是繼與中大商學院共同推出全球企業可持續發展指數（Global BSI）後，再次以Ai技術應用在學術上。

這次與中大社會科學院合作有很多方面，除了設立中大的元宇宙校園外，我們雙方共同研發及探索不同的項目，不論軟件或硬件上，包括：人工智能（Ai）、大數據分析、元宇宙、Digital Twin、區塊鏈、DOT/ NFT 技術等；希望能應用於智能城市、可持續發展城市、智能建築、Web 3.0的教育等，亦計劃在中大校園設立合作的實驗室，實行線上線下同時進行，既可以吸引更多同學有趣味地學習，也能為同學帶來不同的實習機會，實踐所學所想。

Web 3.0 結合Ai 科技乃大勢所趨，由培養學生學習和應用打好基礎、拓展學生視野，加強未來競爭力，創建更好未來。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？    高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

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作者簡介：
李應樵博士，區塊鏈和DOT等Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人。www.xbe.com

欄名 : 科創前瞻

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