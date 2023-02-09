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【AI概念股】 Google AI答錯題 內地官媒發文籲勿盲目跟風 AI概念股急挫

股樓投資 15:54 2023/02/09

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近日AI概念股熱炒，有A股短短8個交易日錄得倍升。內地官方媒體發表評論文章，認為盲目跟風炒作有危險，加上Google的AI聊天機械人答錯問題，一眾概念股受壓。其中，早前公布推出類似項目「文心一言」的百度集團（09888），今早（9日）低開近5%，一度跌8.5%，低見144元，最新報151.4元，跌3.8%，成交額35.8億元。昨日（8日）爆升4成的知乎（02390），股價一度跌逾15%，低見27.5元，最新報29.3元，仍大跌近一成。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

《證券時報》發文警告，盲目跟風炒作，最終可能落得一地雞毛。文章指，海天瑞聲（滬﹕688787）及雲從科技（滬﹕688327）兩隻ChatGPT概念股，在春節假期後短短8個交易日股價翻倍，兩家公司昨日都收到來自上海證券交易所的監管工作函，而漢王科技（深﹕002362）前日亦收到深圳證券交易所的關注函。

【ChatGPT大熱】 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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報道指，目前人工智能技術生成內容（AIGC）只能基於現有信息形成綜合，就像自動駕駛一樣，只有在單純的測試環境下，才能讓AI獨立運作；其次，相關概念股「含AI量」也存在較大水分。有部份公司是處於研發初級階段，距離商業化還有很大探索空間，部份公司僅是參股子公司掌握少量有關算法技術，也納入「概念股」。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

對此，業界視為是監管ChatGPT短期持續熱炒降溫的信號。另外，有市場人士認為，若短期熱炒持續，從過往案例來看，不排除會有停牌核查等更多監管措施。

另外，面對微軟（美：MSFT）有份投資的ChatGPT威脅，Google日前宣布即將推出Al聊天機械人Bard，但昨日（8日）首次亮相時，於問答環節中答錯問題，引發市場憂慮Google的Al技術落後，拖累母公司Alphabet（美：GOOGL）股價一度急挫8.9%，跌破100美元大關，市值蒸發1,100億美元。

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記者：郭秀慧

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知乎－W（02390） 百度集團—SW（09888） 港股 Google 深圳證券交易所 人工智能 上海證券交易所 Alphabet

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