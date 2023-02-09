【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？

▲ 港元定存仍有不少高息王，邊間港銀定存賺息最多？

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港元隔夜拆息跌穿1厘，定期存款的劈息潮加劇，今天（2月9日）有4間大小行下調港元定存息，包括滙豐（HSBC）今年第5度減，也是2月至今兩度出手，剛全面降息0.3厘，更撤1年4.1厘息，現僅3.8厘。而一周兩連削的大眾財務，再全線存息減0.1厘，1年期竟撤4厘息，現僅3.95厘。建行亞洲則加完又減短存息。招商永隆剛調低3個月及半年期年息，當中3個月年息削0.15厘至3.05厘。

經歷自去年底掀起的劈息浪，尚幸本周5厘息陣營罕有再添3個生力軍，令目前提供5厘息的銀行仍有11間，全屬於3個月或以下的短期存款，包括兩間虛擬銀行作突擊推超高息，為5厘息派對加入新成員，包括平保 （02318） 牽頭的虛銀、平安壹賬通銀行（PAOB），昨天（2月8日）推出定存及活期存款優惠，由2月8日至3月31日，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敘造3個月定期存款，首8.8萬元享6厘年利率（當中已包括基本利率以及額外利率），期滿後即賺取利息高達1280元。

儲利市錢揀銀行3妙法 港元定存息最高18厘【下一頁】

另外，由即日起至4月30日，不分新舊客戶，只要存入新資金至PAOB個人儲蓄戶口，首50萬元可享2厘活期存款年利率（當中已包括基本利息以及獎賞利息）。

中銀香港 （02388） 於明天（10日）正式推7天期年息享18厘，膺同期高息王，但論及賺息最多，卻不敵恒生同期的10.9厘。竅妙之處在於，恒生的分行職員指，10.9厘息的上限為200萬元，短存速賺約4100元利息，惟須扣除兌換資金的買賣差價，例如把人民幣換作港元等。中銀同期的18厘存款計劃以10萬元封頂，期內最盡只收取345元利息。要是以入場費比拼，兩行皆要求1萬元新資金，以中銀的18厘計，短存穩袋35元利息；較恒生收息約20元多。

中銀1年港元定存息減至3.5厘 發鈔行減息潮未止【下一頁】

至於另一5厘息新貴，是由渣打香港 （02888） 、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank提供，由本周二（6日）至2月28日，新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月港元定存，即享有額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

專家提醒，牌面上的高息王，有時實際賺息並非最多。至於賺息最多的6大超高息，分別為：星展7天年息10厘，以50萬元上限計，速賺約972元利息；PAOB新推3個月年息6厘，以上限8.8萬元計，該行指袋息1280元；恒生7天年息10.9厘，上限200萬元，賺息約4100元；集友7天年息6厘，以500萬元封頂，賺息約5700元。

滙豐（HSBC）旗下「交易薈」的股票交易獎勵計劃，1個月年息10厘；若大戶每月交易額高達4000萬元，再做定存的上限為400萬元，可賺盡3.3萬元利息。然而，賺息王是花旗1個月年息7厘，以2000萬元為限額，賺息約11萬元，惟須扣除兌換差價。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪