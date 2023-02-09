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【大行報告】花旗：貸款增長放緩下淨息差或遜預期 下調郵儲銀行目標價至6.13元

股樓投資 16:15 2023/02/09

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花旗表示，預料郵儲銀行（01658）今年貸款增長放緩，淨息差或遜預期，並把2023年至2024年盈測下調9.6%至13.5%，同時下調其目標價至6.13元，維持「買入」評級，並對郵儲行展開三個月負面催化劑觀察。郵儲銀行周四（9日）收市報5元，跌幅3.1%。

 

 

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

郵儲銀行管理層透露，由於貸款增長放緩、淨息差或資產質素壓力持續，故今年盈利增長或不佳。郵儲銀行行長則表示，今年實現目標較大型銀行的增長，快2個百分點，而只要關鍵的增長舉措取得成果後，郵儲銀行明年或有機會再次對標招商銀行（03968） 。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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撰文：鄭昊彤

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港股 花旗銀行 大行報告 郵儲銀行（01658）

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