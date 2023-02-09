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【小米手機】國際版小米13系列　將聯同物聯網新品線上發布

科技 17:11 2023/02/09

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小米13系列包括小米13、小米13 Pro，早在去年12月發布，惟現時僅於中國市場發售。小米官方最新公布，將於香港時間2月26日晚上11時，MWC 2023揭幕前公布小米13系列國際版，並將有多款  結合人工智能（AI）及物聯網（IoT）的AIoT新產品同步在線上活動公布。

小米13系列為與德國相機品牌徠卡（Leica）合作的第二代設備，該系列還引入了新的光學和計算能力，在今次國際版的宣傳海報上，官方亦強調該機款有Leica技術「加持」，提升影像拍攝體驗。

在中國上市的小米13與小米13 Pro兩個版本，均採用高通Snapdragon 8 Gen 2芯片。小米13搭載 6.36吋平面屏幕與54MP主鏡頭，小米13 Pro採用6.76吋3D曲面屏幕與Sony IMX 989一吋元件主鏡頭。

不過，以往的皮革機背特別版手機，就少有提供國際版本，而香港上市的機款亦未必會導入所有規格版本，因此還有待該線上發布會後確認。

責任編輯：張寶燕

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