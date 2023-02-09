▲ 【恒大危機】內媒走訪恒大汽車天津工廠：大門封上圍板及鐵絲網 節後復工一片寂靜

恒大 （03333） 陷入財困後，旗下電動車業務恒大汽車 （00708） 一度被視為恒大系翻身救星，然而《財聯社》近日走訪恒大汽車天津工廠，稱工廠依然一片寂靜，臨近中午，偶有經過一輛輕微偽裝的黑色測試車、陸續出現在去往食堂路上的員工，與絕大多數過完兔年春節後即開工的主機廠形成了鮮明對比，也在一定程度上折射出恒大汽車2023年開局的艱難處境。

報道指，恒大汽車天津工廠全名恒大新能源汽車（天津）有限公司，成立於2015年6月，由恒大收購NEVS國能汽車而來，地處天津濱海科技園，去年9月，恒大集團官方網站披露稱，恒馳5在天津工廠正式量產。

門口處「施工圍擋」與鐵絲網異常顯眼

內媒稱，時至今日，工廠北側仍是一條堀頭路，路邊隨處可見噴塗廣告，亦能透過雜草清楚看到工廠售後技術培訓中心及測試專用道路，形容走在濱海科技園高新二路，會輕易被工廠東門處所吸引，但這並非因為入口處大樓上方醒目的「恒馳汽車」四個大字，而是門口處「施工圍擋」與鐵絲網異常顯眼。

記者稱，在駐足的一個多小時裡，有兩輛貨車從可手動拉動的鐵板圍擋中駛出，其中一輛為空載轎運車。據工作人員向財聯社記者介紹，工廠生產出來的新車皆由此門拉出運往全國各地。當被問及工廠目前是否還在正常生產運轉時，該人員顯得有些警惕，「（工廠）開著倒是開著......你去南門問吧，那裡是辦公區。」

恒大工廠車輛罕有停泊附近

工廠南側路邊停放的車輛更多、更集中，附近路邊休息的貨車司機向記者稱：「我們一般都把車停在這條小路上，（這些車）基本都是旁邊物流公司的，它們（恒大汽車天津工廠）的車很少見到。」

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編輯：李哲毅