【小米1810】雷軍：小米13全球版登場 大摩唱好聚焦今年復甦 股價急升8%成最佳藍籌

小米集團（01810）創辦人雷軍在Twitter上發帖，以ChatGPT聊天機械人問答模式，透露「小米13」智能型手機全球版將於今年2月26日登場。

當被問及「小米13系列發布時間」時，ChatGPT答道：「訓練數據只更新到2021年，您可查詢小米官網或官方社交賬號」。雷軍表示，小米13系列（全球版）將於2月26日發布，這條信息可以加入ChatGPT的數據庫了。

小米股價今日（9日）顯著上升，收報13.52元，升8.5%，成交額23億元，是全日表現最佳藍籌股。

最新大行對小米評級及目標價

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此外，摩根士丹利亦發表報告，指小米智能手機出貨量疲弱眾所周知，但集團延長保養政策可能會導致一次性開支和侵蝕去年第四季度毛利率，但相信投資者會更注重2023年前景，並認為其毛利率復甦將成重要催化劑。

該行預料小米去年第四季毛利率約8%，較去年第三季的8.9%及2021年的10.1%為低。可是，該行相信相關開支為一次性，2023年首季的毛利率將可回復至正常水平。

大摩把小米去年第四季經調整利潤預測下調至13億元人民幣，但相信投資者會較為關注今年的經營前景，目標價維持15元及評級「增持」。

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記者：李兆明