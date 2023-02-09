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【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄77個絕品手袋全數拍出、總成交價2500萬　成交價逾152萬的Hermès手袋係邊個？（多圖）

股市 15:36 2023/02/09

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【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄77個絕品手袋全數拍出、總成交價2500萬

大劉劉鑾雄一向是世界級的愛馬仕（Hermès）手袋收藏家，早前罕有將珍藏手袋割愛，將76個愛馬仕手袋及1個Chanel手袋在蘇富比進行拍賣。歷時11天的「收藏之道：劉鑾雄珍藏絕品手袋（第一部分）」拍賣活動已於今日（2月9日）早上結束，全數77個手袋均被成功拍出，總成交價高達2,522.47萬港元，較事前估價高出54.66%。

77個手袋中，個別手袋特別受到買家追捧，其成交價較估價高出超過兩倍至五倍。當中最高價的手袋為編號126的鑽石白金扣灣鱷皮手袋，成交價高達152.4萬元；最低價的手袋為編號155的蜥蜴皮手拿袋，成交價為44,450元。

    點擊圖片放大
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有接近劉氏家族的消息人士透露，劉鑾雄多年來純粹基於私人喜好購買的愛馬仕手袋，遠遠超出1,500個，全部作為送贈給其母親劉老太、兩名親妹妹、其他家人、不同時期的女朋友及女性朋友、以及其他友好。現時大劉太太陳凱韻及家人仍珍藏著超過1,000個愛馬仕手袋。

大劉珍藏的手袋大部分均十分罕有，不少更是鑲有鑽石白金扣及以珍貴的鱷魚皮製作。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？    高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

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【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

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編輯：陳韻妍

劉鑾雄 手袋 估價 陳凱韻 拍賣 成交 華人置業（00127）
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