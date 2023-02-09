新加坡取消公共交通口罩令 降格新冠威脅 縮治療補貼

新加坡去年起己陸續放寬新冠防疫限制，近日再進一步下調。當地衛生部宣布，下周一（13日）起，不再強制民眾在公共交通工具上戴口罩。同時，當地亦將降格新冠的威脅級別，政府亦不再全額資助確診者的治療費用。

日本酒店平均房價破千 超疫情前近20% 【下一頁】

衛生部周四（9日）宣布，下周一起不再強制民眾需要在公共交通工具上戴口罩。但民眾如出入醫院病房﹑診所及護老院等有眾多高危人士聚集的場所時，仍強制需戴好口罩。

同日新加坡出入境限制亦會解除，所有未完成疫苗接種人士無需再出示任何陰性檢測結果。同時，未打齊疫苗的短期旅客亦不再需要預先購買包括新冠在內的旅遊保險。

衛生部亦把疾病爆發應對系统（Disease Outbreak Response System Condition，簡稱DORSCON）由黄色提高降至綠色級別，指全球及新加坡新冠疫情穩定，病毒威脅漸趨溫和，對當地醫療系統及民眾威脅降低。

美眾院禁強制接種疫苗 共和黨重掌後首個疫情法案 【下一頁】

由於新加坡把治療新冠定為風土病（endemic），大流行疾病資助將削減。如新冠治療費用將不獲政府全額補貼，民眾亦需自費作新冠檢測。

衛生部長王乙康表示，新加坡高疫苗接種率是當地能逐步放寬防疫要求﹑陸續恢復正常生活的主要原因。衛生部指出，當地約8成人口已達致最低新冠保障疫苗要求，約一半人已按要求更新最新疫苗接種狀態。

王乙康指出，新加坡曾一度憂慮3大威脅，年尾旅遊旺季﹑北半球冷峰及中國防疫政策改變。但他強調，現時威脅已逐漸消散，雖然不能排除未來可能有更危險變種出現，但如今危機已明顯減少。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培