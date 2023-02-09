【大行報告│小米1810】小米午後急升8%　大摩：小米首季毛利率將回復至正常水平、相信市場更注重今年復甦前景

▲ 【大行報告│小米1810】大摩：小米首季毛利率將回復至正常水平、相信市場更注重今年復甦前景

摩根士丹利表示，小米 （01810） 智能手機出貨量疲弱眾所周知，但集團延長保養政策可能會導致一次性開支和侵蝕去年第四季度毛利率，但相信投資者會更注重2023年前景，並認為其毛利率復甦將成重要催化劑。

小米現升8%，報13.46元。

摩根士丹利指，去年第四季的手機平均售價錄得按季改善，將可抵銷部分出貨量下跌的影響。而小米就一些手機型號延長保養，將額外增加開支，從而影響毛利率表現。因此，該行預料小米去年第四季毛利率約8%，較去年第三季的8.9%及2021年的10.1%為低。可是，該行相信相關開支為一次性，2023年首季的毛利率將可回復至正常水平。

另外，除了物聯網業務收入因假期的季節性因素而錄得按季回升，同時全球電視出貨量於去年第四季亦按季回升17%。而物聯網及互聯網業務在經濟下行時，不單收入穩定，而毛利率亦見硬淨，可見業務分散的價值。

摩根士丹利下調小米去年第四季經調整利潤預測至約13億元人民幣，但維持目標價15元不變，予「增持」評級，因認為投資者可注重今年前景較去年第四季盈利更多。

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編輯：姚卓然