【ChatGPT】Tesla 前AI總監重投Open AI　曾為Tesla自動駕駛發展要員

▲ 【Tesla 人才流失？】Tesla 前AI 總監宣布加入Open AI

由美國人工智能公司OpenAI研發的聊天機械人ChatGPT 火速冒起，短短兩個月活用戶突破一億人，更成為投資界熱捧主題，OpenAI一舉一動都成為外界關注。Tesla（美：TSLA）前人工智能總監Andrej Karpath在社交平台宣布，重投OpenAI，形容自己被公司近期發展所鼓舞。

值得一提的是，Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）有份創立OpenAI，但2018年他因OpenAI和Tesla未來發展可能有潛在利益衝突，宣布退出OpenAI董事局。

曾為OpenAI創始成員 被視為Tesla自動駕駛要員

Some personal news： I am joining OpenAI （again：））. Like many others both in/out of AI. I am very inspired by the impact of their work and I have personally benefited greatly from it. The future potential is especially exciting； it is a great pleasure to jump back in and build！🪄 — Andrej Karpathy （@karpathy） February 9， 2023

在2017年加入Tesla前，Karpathy為OpenAI研究員及創始成員，他同時在史丹佛大學教授深度學習課程。Karpathy任職Tesla時，擔任神經網絡和計算機視覺專家，協助Tesla開發及完善其輔助駕駛軟件AutoPilot。

Karpathy去年7月宣布從Tesla離職，當時有猜測指，這與Tesla當時部署裁員有關，而馬斯克在其宣布離職時，曾發帖文感謝他的貢獻。

從Tesla離職後，Karpathy在 YouTube經營頻道，公開教授如何創建 人工神經網絡，其賬號最新擁有逾11.7萬訂閲。

對於ChatGPT 急速冒起，向來關注人工智能發展的馬斯克近期曾批評，ChatGPT個別對答存在道德風險，可見【下一頁】

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