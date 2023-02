【ChatGPT】Tesla 前AI總監重投Open AI　曾為Tesla自動駕駛發展要員

由美國人工智能公司OpenAI研發的聊天機械人ChatGPT 火速冒起,短短兩個月活用戶突破一億人,更成為投資界熱捧主題,OpenAI一舉一動都成為外界關注。Tesla(美:TSLA)前人工智能總監Andrej Karpath在社交平台宣布,重投OpenAI,形容自己被公司近期發展所鼓舞。

值得一提的是,Tesla CEO 馬斯克(Elon Musk)有份創立OpenAI,但2018年他因OpenAI和Tesla未來發展可能有潛在利益衝突,宣布退出OpenAI董事局。

Some personal news: I am joining OpenAI (again:)). Like many others both in/out of AI. I am very inspired by the impact of their work and I have personally benefited greatly from it. The future potential is especially exciting; it is a great pleasure to jump back in and build!🪄