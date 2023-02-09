【大灣區航空】大灣區航空據報擬訂15架波音737MAX客機　本地航空公司首見

▲ 【航空恢復】大灣區航空據報擬訂15架波音737MAX客機 本地航空公司首見

彭博引述消息報道，大灣區航空（GBA Airlines）即將向美國波音公司（美：BA）訂購15架波音737 MAX窄體客機，為首次有本地航空公司在客機機隊引入737 MAX系列，預計將從2024年中起接收。報道指，大灣區航空將訂購系列的737 Max 9機型，該機型可容納200名乘客。

大灣區航空目前正經營來往香港與東京、首爾、曼谷和台北4個航點。據最新公布，大灣區航空現時客機機隊，均為波音上一代窄體客機的737-800，新訂購的737MAX系列燃油效率可提升約20%。

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