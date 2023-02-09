若拜登放棄連任美國總統 兩女將料成民主黨大熱

雖然美國總統拜登（Joe Biden）據報有意競逐連任，但外界因其年紀不乏反對聲音。有民調結果顯示，若拜登放棄參加2024年總統選舉，民主黨人就會轉向支持副總統賀錦麗（Kamala Harris），或美國前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）。

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美國大型數據收集公司Premise 於2月3日至6日期間，訪問了2,194民眾。結果發現，若拜登選擇不參與2024年總統選舉，賀錦麗則會以32%支持率，名列一眾民主黨潛在候選人首位。而曾經2度參與競逐的希拉莉亦有20%支持率。

至於其他潛在候選人，運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）獲得11%支持，位列第三。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）及進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC），則分別有10%及8%支持，參議員沃倫（Elizabeth Warren）亦有6%支持。

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若賀錦麗決定參選，黨內最大競爭對手就會是拜登。美國著名選舉分析網站FiveThirtyEight 調查發現，賀錦麗整體支持率為39%，雖然表現不俗，但仍較拜登的43%低。

前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二（7日）曾經接受CNN訪問亦指，若拜登決定再度參選，其他民主黨人不會挑戰。她亦表態指希望拜登競逐連任，若對方選擇參選，她會表態支持，強調民主黨人會完全支持他。

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責任編輯：李俊儀