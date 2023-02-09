美記者指控美軍炸毀北溪管道 白宮斥純屬虛構

曾獲普立兹獎的美國資深調查記者赫什（Seymour Hersh）指控，美軍去年於波羅的海下放置炸彈，炸毀北溪（Nord Stream）天然氣管道。不過美國白宮否認，指赫什的指控完全錯誤及純屬虛構。

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赫什周三（8日）於美國新聞内容平台Substack發表文章，引述匿名消息來源指，美國海軍潛水員去年9月在北約海上演習的掩護下，於波羅的海北溪管道放置炸藥。

他指美方3個月後以遙距方式引爆炸藥，炸毀4條北溪管道的其中3條。

北溪管道去年9月爆炸後，西方國家當時質疑為俄羅斯發動攻擊。不過美國總統拜登（Joe Biden）被揭於俄烏戰爭爆發前，曾警告俄羅斯如揮軍入侵烏克蘭，北溪2號項目將不復存在，外界一度質疑美國涉事。

赫什聲稱拜登下令炸毀管道，是因為德國與其餘歐洲國家嚴重依賴俄羅斯天然氣，希望管道被毀可阻止俄羅斯透過出售能源獲取資金，將天然氣武器化以實現其政治野心。

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俄羅斯外交部回應赫什報道，指俄方一再表示其相信美國與北約參與炸毀北溪管道。

美國國家安全會議發言人沃森（Adrienne Watson）表示，報道完全錯誤及純屬虛構。

赫什曾任職《美聯社》和《紐約時報》（New York Times）的前記者，也是《紐約客》（New Yorker）的長期撰稿人。

他曾報道有關越戰及美軍虐待伊拉克戰俘等多宗調查新聞，贏得無數獎項。不過他近年依賴匿名消息來源，部分新聞引起外界批評，包括質疑美國政府就美軍擊殺基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達組織）已故領袖拉登（Osama bin Laden）的説法。

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責任編輯：鄭錦玲