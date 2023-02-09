  • 22°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美記者指控美軍炸毀北溪管道 白宮斥純屬虛構

環球政治 14:32 2023/02/09

分享：

分享：

曾獲普立兹獎的美國資深調查記者赫什（Seymour Hersh）指控，美軍去年於波羅的海下放置炸彈，炸毀北溪（Nord Stream）天然氣管道。不過美國白宮否認，指赫什的指控完全錯誤及純屬虛構。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基晤德法領袖 索遠程重型武器 【下一頁】

赫什周三（8日）於美國新聞内容平台Substack發表文章，引述匿名消息來源指，美國海軍潛水員去年9月在北約海上演習的掩護下，於波羅的海北溪管道放置炸藥。

他指美方3個月後以遙距方式引爆炸藥，炸毀4條北溪管道的其中3條。

北溪管道去年9月爆炸後，西方國家當時質疑為俄羅斯發動攻擊。不過美國總統拜登（Joe Biden）被揭於俄烏戰爭爆發前，曾警告俄羅斯如揮軍入侵烏克蘭，北溪2號項目將不復存在，外界一度質疑美國涉事。

赫什聲稱拜登下令炸毀管道，是因為德國與其餘歐洲國家嚴重依賴俄羅斯天然氣，希望管道被毀可阻止俄羅斯透過出售能源獲取資金，將天然氣武器化以實現其政治野心。

【烏克蘭戰爭】烏田徑冠軍戰死沙場 原有望明年出戰奧運 【下一頁】

俄羅斯外交部回應赫什報道，指俄方一再表示其相信美國與北約參與炸毀北溪管道。

美國國家安全會議發言人沃森（Adrienne Watson）表示，報道完全錯誤及純屬虛構。

赫什曾任職《美聯社》和《紐約時報》（New York Times）的前記者，也是《紐約客》（New Yorker）的長期撰稿人。

他曾報道有關越戰及美軍虐待伊拉克戰俘等多宗調查新聞，贏得無數獎項。不過他近年依賴匿名消息來源，部分新聞引起外界批評，包括質疑美國政府就美軍擊殺基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達組織）已故領袖拉登（Osama bin Laden）的説法。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？    高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺
今日
北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺
金正恩次女軍宴合照位居正中 被指或成北韓接班人
今日
金正恩次女軍宴合照位居正中 被指或成北韓接班人
【烏克蘭戰爭】澤連斯基晤德法領袖 索遠程重型武器
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基晤德法領袖 索遠程重型武器
【烏克蘭戰爭】烏田徑冠軍戰死沙場 原有望明年出戰奧運
今日
【烏克蘭戰爭】烏田徑冠軍戰死沙場 原有望明年出戰奧運
【土耳其地震】波及敘利亞監獄 約20名ISIL囚犯越獄
2023/02/08
【土耳其地震】波及敘利亞監獄 約20名ISIL囚犯越獄

你可能感興趣

北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺
今日 14:03
北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺
金正恩次女軍宴合照位居正中 被指或成北韓接班人
今日 12:12
金正恩次女軍宴合照位居正中 被指或成北韓接班人
【烏克蘭戰爭】澤連斯基晤德法領袖 索遠程重型武器
今日 11:13
【烏克蘭戰爭】澤連斯基晤德法領袖 索遠程重型武器
地緣政治 天然氣 戰爭 波羅的海 烏克蘭 俄羅斯 美國 白宮

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基向德法索重武 俄軍傳準備反擊烏東（不斷更新）

下一篇文章

北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
【土耳其地震】7歲姊瓦礫下舉胳膊護弟 稱願為僕求救（有片）
【土耳其地震】7歲姊瓦礫下舉胳膊護弟 稱願為僕求救（有片）
【土耳其地震】土敍兩國1.5萬人遇難 埃爾多安反駁救災不力（持續更新）
【土耳其地震】土敍兩國1.5萬人遇難 埃爾多安反駁救災不力（持續更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間11:00）
英國會發報告 指滙豐限制移英港人提取強積金
英國會發報告 指滙豐限制移英港人提取強積金
丹麥女王承認同細仔有裂痕 削孫輩頭銜惹王室內鬨
丹麥女王承認同細仔有裂痕 削孫輩頭銜惹王室內鬨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款