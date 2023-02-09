【投行業績】瑞信去年第四季淨虧損擴大至119億元、全年淨蝕逾620億元　AUM按年減少兩成

▲ 【投行業績】瑞信去年第四季淨虧損擴大至14億瑞郎、全年淨蝕73億瑞郎 AUM按年減少兩成

瑞信（Credit Suisse）去年第四季稅前虧損按季大幅增至13.2億瑞郎，淨虧損按季擴大至13.9億瑞郎（約119億港元）。期內收入按季減少20%，按年亦減33%至30.6億瑞郎，信貸虧損撥備大增95.2%至4100萬瑞郎。瑞信董事會建議，每股派息0.05瑞郎。

全年計，瑞信淨虧損大幅擴至72.9億瑞郎（約622億港元），稅前虧損32.6億瑞郎，收入大跌34%至149.2億瑞郎。

普通股權一級資本比率14.1%

瑞信去年陷入財困風波，集團公布3年重組方案，引發不少資金外流。截至第四季，管理資產（AUM）按季減少7.6%，全年AUM減少20%至1.29萬億瑞郎。

財務指標方面，截至去年底，瑞信普通股權一級資本比率（CET1 ratio）14.1%，流動性覆蓋率（LCR）改善至144%。

收購M. Klein & Company投資銀行業務

瑞信同時宣布，收購M. Klein & Company投資銀行業務，以進一步加強瑞信第一波士頓（CS First Boston）的顧問及資本市場能力。

瑞信指，自去年第四季開始的成本改革行動，預期於2023年會完成約80%。

瑞信行政總裁Ulrich Korner指，2022年對瑞信來說是艱難的一年，集團公布戰略計劃，以創建一家更精簡及專注的銀行，而且成為籌集40億瑞郎的股本，加快達至成本目標，並在重組投資銀行方面取得重大進展。

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編輯：陳韻妍