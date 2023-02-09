【投行業績】瑞信去年淨流出資金約1萬億元、AUM按年減少兩成　料今年錄得巨額稅前虧損（第二版）

▲ 【投行業績】瑞信去年淨流出資金約1萬億元、AUM按年減少兩成 料今年錄得巨額稅前虧損

瑞信（Credit Suisse）去年第四季稅前虧損按季大幅增至13.2億瑞郎，淨虧損按季擴大至13.9億瑞郎（約119億港元）。期內收入按季減少20%，按年亦減33%至30.6億瑞郎，信貸虧損撥備大增95.2%至4100萬瑞郎。瑞信董事會建議，每股派息0.05瑞郎。

全年計，瑞信淨虧損大幅擴至72.9億瑞郎（約622億港元），稅前虧損32.6億瑞郎，收入大跌34%至149.2億瑞郎。

瑞信預期首季投行及財富管理業務「見紅」

瑞信去年陷入財困風波，集團公布3年重組方案，引發不少資金外流。截至第四季，管理資產（AUM）按季減少7.6%，主要由於資金流走、外匯損失等影響，季內淨流出1105億瑞郎。瑞信全年AUM減少20%至1.29萬億瑞郎，淨流出資金約1232億瑞郎（約1萬億港元）。

瑞信指，第四季雖出現巨額資金流走，但季內三分二資金流出主要集中於10月份，季末流出的資金量已大幅減少，即使銀行繼續採取積極行動以重新獲得客戶流入，但在較低的存款及AUM下，預期淨利息收入及經常性佣金及費金會減少，這將導致財富管理業務於今年第一季出現虧損。

普通股權一級資本比率14.1%

瑞信稱，為降低風險，瑞信已採取一系統的戰略行動，但基於市場環境仍具挑戰，加上涉及重組成本，預期投資銀行業務今年首季仍會虧損，集團於2023年亦預計會錄得巨額稅前虧損，但實際業務仍要視乎投資銀行及財富管理部分的表現，以及出售非核心資產、商譽減值等因素。

瑞信預期，今年涉及的重組開支約16億瑞郎，明年則為10億瑞郎，與早前公布的一致。

財務指標方面，截至去年底，瑞信普通股權一級資本比率（CET1 ratio）14.1%，流動性覆蓋率（LCR）改善至144%。

收購M. Klein & Company投資銀行業務

瑞信同時宣布，收購M. Klein & Company投資銀行業務，以進一步加強瑞信第一波士頓（CS First Boston）的顧問及資本市場能力。

瑞信指，自去年第四季開始的成本改革行動，預期於2023年會完成約80%。

瑞信行政總裁Ulrich Korner指，2022年對瑞信來說是艱難的一年，集團公布戰略計劃，以創建一家更精簡及專注的銀行，而且成為籌集40億瑞郎的股本，加快達至成本目標，並在重組投資銀行方面取得重大進展。

（第二版加入前景指引）

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編輯：陳韻妍