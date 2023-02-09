【iPhone動態島】iPhone 14 Pro動態島將有更新　顯示Google Maps轉彎指示

▲ Google Maps App將支援Live Activities，讓iPhone用戶在鎖屏時也能獲得導航提示，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max就可以在動態島獲得。

自蘋果在iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max引入「動態島」（Dynamic Island）功能，不少開發人員也因應動態島功能設計出不同有趣素材、功能等。Google今（9日）亦宣布，Google Maps App將支援Live Activities，讓iPhone用戶在鎖屏時也能獲得導航提示，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max就可以在動態島獲得。

該Live Activities功能，將允許用戶透過Google Maps接收實時預計抵達時間（ETAs）及下一個轉彎處的位置等資訊。該功能提供駕駛、踩單車、步行、公共交通及其他形式的導航，並且是在無需解鎖iPhone和打開App的情況下提供。

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假設用戶想更改路線決定，Google Maps也會自動更新行程。不過官方還未有相關截圖分享，顯示導航提示彈出時的面貌。Google表示，功能將於未來數月內向全球用戶推出。

責任編輯：張寶燕

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